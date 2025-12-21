Скидки
Лучшие игры 2025 года для PlayStation от IGN — в топе Clair Obscur: Expedition 33

Издание IGN представило рейтинг игр, которые доступны для обладателей консолей PlayStation. В топ-5 вошли проекты, которые вышли за последние 12 месяцев.

Лучшей игрой журналисты назвали Clair Obscur: Expedition 33. Авторы рейтинга считают, что проект обошёл других во всем: в плане сценария, геймплея и визуального оформления. В список лучших также вошли супергеройская Dispatch и Hollow Knight: Silksong. Кроме того, журналисты добавили в рейтинг эксклюзивы PlayStation, вышедшие в 2025 году: Death Stranding 2: On the Beach и Ghost of Yotei.

Лучшие игры 2025 года для PlayStation по версии IGN

  • Clair Obscur: Expedition 33;
  • Ghost of Yotei;
  • Death Stranding 2: On the Beach;
  • Dispatch;
  • Hollow Knight: Silksong.
О скандале с Clair Obscur: Expedition 33:
