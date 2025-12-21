Лучшие игры 2025 года для PlayStation от IGN — в топе Clair Obscur: Expedition 33

Издание IGN представило рейтинг игр, которые доступны для обладателей консолей PlayStation. В топ-5 вошли проекты, которые вышли за последние 12 месяцев.

Лучшей игрой журналисты назвали Clair Obscur: Expedition 33. Авторы рейтинга считают, что проект обошёл других во всем: в плане сценария, геймплея и визуального оформления. В список лучших также вошли супергеройская Dispatch и Hollow Knight: Silksong. Кроме того, журналисты добавили в рейтинг эксклюзивы PlayStation, вышедшие в 2025 году: Death Stranding 2: On the Beach и Ghost of Yotei.

Лучшие игры 2025 года для PlayStation по версии IGN

Clair Obscur: Expedition 33;

Ghost of Yotei;

Death Stranding 2: On the Beach;

Dispatch;

Hollow Knight: Silksong.