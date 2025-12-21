Скидки
Team Spirit обыграла PARIVISION и прошла в финал DreamLeague Season 27 по Dota 2

Комментарии

Team Spirit уверенно пробилась в гранд-финал DreamLeague Season 27, оформив сухую победу над PARIVISION в финале нижней сетки. Противостояние завершилось со счётом 2:0, не оставив сопернику шансов на камбэк.

Dota 2. DreamLeague — Season 27 . Финал (нижняя сетка)
21 декабря 2025, воскресенье. 13:55 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
PARIVISION

Для состава Владимира No[o]ne Миненко турнирный путь подошёл к концу — коллектив финишировал на почётном третьем месте. В то же время команда Ильи Yatoro Мулярчука сделала решающий шаг к титулу и теперь сразится за чемпионство с Team Yandex.

Гранд-финал стартует 21 декабря в 18:00 мск.

DreamLeague Season 27 проходит в онлайне с 10 по 21 декабря, а на кону — призовой фонд в размере $ 750 тысяч.

