Джеймс Кэмерон выбрал лучшие места в кинотеатре для фильма «Аватар 3»

Режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал, на каких местах в кинотеатрах лучше всего смотреть фильм «Аватар 3: Пламя и пепел». Постановщик поделился своим мнением насчёт того, какие параметры влияют на восприятие происходящего на экране.

По словам Кэмерона, он любит сидеть там, где экран полностью заполняет его периферийное зрение. Режиссёр рекомендует именно центральные места 11 и 12 рядов. Он также отметил, что звук в кинотеатрах рассчитан на более дальние места — на 14 и 15 рядах.

У вас есть периферийное поле зрения, у вас есть и своего рода основное центральное поле зрения. Люблю сидеть там, где экран просто заполняет моё периферийное зрение. Если я правильно понимаю, лучше сидеть на 11 и 12 рядах. Звук, на самом деле, оптимизирован для мест чуть дальше. Поэтому некоторые люди предпочитают 14 и 15 ряды, чтобы получить самый лучший звук. При этом они не получают 3D-опыт полностью.

Фильм «Аватар 3: Пламя и пепел» вышел в мировом прокате 18 декабря. Картина повествует об агрессивном клане На’ви, который обитает возле вулканов. Также в фильме сменился основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).