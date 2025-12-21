«Потрясающие песни». Критики высоко оценили фильм «Мелодия их мечты» с Хью Джекманом

25 декабря состоится мировая премьера фильма «Мелодия их мечты» — нового мюзикла с Хью Джекманом («Логан») и Кейт Хадсон («Ключ от всех дверей») в главных ролях. Многие критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 76% свежести.

Больше всего обозреватели хвалят главных героев — актёры настолько хорошо исполняют песни, что от номеров невозможно оторваться. Они также хвалят отличную операторскую работу, из-за которой фильм приятно смотреть. При этом критики отмечают, что вокруг красивых музыкальных сцен автор выстроил слишком банальный сюжет.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Мелодия их мечты»:

Когда свет падает на Джекмана и Хадсон, фильм начинает передавать через экран нечто прекрасное и ностальгическое. Эта искра способна увлечь вас до конца, даже если мелодии постепенно становятся более скучными.

Если вы ищете жизнерадостный, подходящий для семейного просмотра рождественский фильм, то захватывающий и увлекательный мюзикл «Мелодия их мечты» идеально вам подойдёт.

«Мелодия их мечты» — это признание в любви к культуре караоке, барным певцам и кавер-группам. Картина не высмеивает главных героев и не принижает их мир. Вместо этого режиссёр относится к их выступлениям и мечтам с большим теплом.

Музыка помогает поддерживать темп большого фильма. Но на протяжении всего просмотра «Мелодии их мечты» я так и не понял, почему эту картину не выпустили сразу в онлайне.

Музыкальные номера, безусловно, являются лучшей стороной фильма. Но как только Джекман и Хадсон сходят со сцены, всё вокруг рушится очень быстро.

Сюжет «Мелодии их мечты» основан на реальных событиях. Лента рассказывает о Майке и Клер, которые хотят стать великими музыкантами. Они начинают выступать вместе, исполняя песни Нила Даймонда. Со временем герои становится популярными, но получают серьёзные проблемы в личной жизни.