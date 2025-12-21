Аниме «Гачиакута» получит второй сезон

21 декабря состоялся выход 24-й серии первого сезона знаменитого аниме «Гачиакута». После этого студия Bones сообщила о начале работы над продолжением. Дата выхода второго сезона пока неизвестна.

События анимационного сериала разворачиваются в будущем и рассказывают о парне по имени Рудо. Однажды его ложно обвиняют в убийстве и в наказание сбрасывают из летающего города, где он жил, в мир-свалку, в котором обитают хищные мусорные чудовища. С ними сражаются «уборщики», одним из которых становится Рудо.

Одним из сценаристов аниме выступил Хироси Сэко, ранее он работал над «Атакой титанов» и «Дандаданом». Первый сезон высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb он получил 8,1 балла из 10.