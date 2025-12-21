«Аватар 3: Пламя и пепел» стартовал с $ 340 млн — хуже «Пути воды»

По итогам первого уикенда сборы фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» достигли $ 88 млн в США. Картина стала лидером местных чартов, но уступила второй части в домашнем прокате — касса «Пути воды» 2022 года за первые выходные составила $ 134 млн.

По всему миру «Пламя и пепел» собрал $ 345 млн. Третья часть стартовала значительно слабее сиквела, который заработал в мировом прокате $ 435 млн во время дебютного уикенда. Ранее аналитики отмечали, что серия фильмов «Аватар» стала успешной не за счёт стартовых сборов, а благодаря устойчивости среди других картин. Судя по результатам в первые выходные, праздничный сезон принесёт ленте большую кассу.

Премьера фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» состоялась 18 декабря. Лента рассказывает об агрессивном клане На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменился основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).