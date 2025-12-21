Team Yandex выиграла у Team Spirit и стала чемпионом DreamLeague Season 27 Dota 2

Team Yandex вписала своё имя в историю DreamLeague Season 27, уверенно обыграв Team Spirit в гранд-финале престижного онлайн-турнира по Dota 2. Финальное противостояние завершилось со счётом 3:1.

Победа позволила Team Yandex завоевать чемпионский титул и главный приз турнира в размере $ 200 тыс.

Team Spirit, за которую выступает Денис Larl Сигитов, достойно прошла турнирную дистанцию, однако в финале не смогла навязать сопернику свою игру. Серебряные медали и $ 125 тыс. стали наградой за второе место.

Третью позицию по итогам соревнований заняла PARIVISION — команда заработала $ 75 тыс., показав стабильные результаты на протяжении стадии плей-офф.

Турнир DreamLeague Season 27 проходил с 10 по 21 декабря в онлайн-формате. В соревновании приняли участие сильнейшие коллективы со всего мира, которые разыграли общий призовой фонд в размере $ 750 тыс.