Умер Джеймс Рэнсон — звезда «Оно 2» и «Синистера»
По данным Variety, актёра Джеймса Рэнсон обнаружили повешенным в его же доме. Предварительно, причиной смерти актёра послужило самоубийство. Ему было 46 лет.
В основном Джеймс известен ролями Зигги Соботки в «Прослушке» и взрослого Эдди Каспбрака в «Оно 2». Такжде Рэнсон снялся с Александром Скарсгардом в фильме «Поколение убийц», где сыграл реального морского пехотинца капрала Джоша Рэя Персона во всех семи эпизодах мини-сериала HBO.
Также среди его недавних работ на телевидении — «Покерфейс», «Команда «Морские котики», «50 штатов страха» и «Первые». В 2002 году он получил свою первую роль в подростковой драме «Кен Парк».
Комментарии
