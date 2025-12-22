Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Чёрной пантеры» Летиша Райт может в будущем снять кино, считает Райан Куглер

Звезда «Чёрной пантеры» Летиша Райт может в будущем снять кино, считает Райан Куглер
Комментарии

Звезда «Чёрной пантеры» Летиша Райт рассказала, что режиссёр фильма Райан Куглер видит в ней большой потенциал постановщика. По мнению Куглера, Райт может стать отличным режиссёром.

Однако по словам самой Райт, ей больше нравится быть актрисой и работать в этой сфере именно таким образом. А ещё Летиша всегда восхищается всеми режиссёрами.

Честно говоря, я не думала, что захочу этим заниматься, потому что я очень люблю работать перед экраном и всегда восхищаюсь режиссёрами. Перед ними стоит огромная задача — сплотить команду и быть отличными лидерами.

По большей части именно Райан Куглер стал для Летиши тем человеком, который её больше всего поддержал и направил во время работы над «Чёрной пантерой».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android