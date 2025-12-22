Кассовые сборы фильма ужасов «Пять ночей с Фредди 2» превысили $ 200 млн

По данным Box Office Mojo, кассовые сборы фильма «Пять ночей с Фредди 2» превысили $ 200 млн. На это картине про аниматроников понадобилось чуть больше двух недель.

«Пять ночей с Фредди 2» продолжают события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Сюжет ленты разворачивается спустя год после финала первой части, когда Майк не стал раскрывать правду своей 11-летней дочери, которая однажды сбегает и тайно встречается с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси.

Тем временем в онлайн-кинотеатре Amazon Prime появилась дата цифрового релиза картины — 23 декабря.