Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кассовые сборы фильма ужасов «Пять ночей с Фредди 2» превысили $ 200 млн

Кассовые сборы фильма ужасов «Пять ночей с Фредди 2» превысили $ 200 млн
Комментарии

По данным Box Office Mojo, кассовые сборы фильма «Пять ночей с Фредди 2» превысили $ 200 млн. На это картине про аниматроников понадобилось чуть больше двух недель.

«Пять ночей с Фредди 2» продолжают события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Сюжет ленты разворачивается спустя год после финала первой части, когда Майк не стал раскрывать правду своей 11-летней дочери, которая однажды сбегает и тайно встречается с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси.

Тем временем в онлайн-кинотеатре Amazon Prime появилась дата цифрового релиза картины — 23 декабря.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android