«Мне плевать на него»: Пирс Броснан — о своём отношении к Джеймсу Бонду

Во время интервью Пирсу Броснану задали очередной вопрос про Джеймса Бонда, на который актёр ответил отрицательно и немного грубо.

По словам Броснана, ему за долгие годы настолько сильно надоели вопросы про агента 007, что он невзлюбил героя и довёл своё отношение к нему до безразличия. Вопрос звучал так: «Что Джеймс Бонд будет делать на Рождество?»

На самом деле я не хочу отвечать на этот вопрос и не собираюсь этого делать. Потому что мне плевать! Зачем мне тратить время на размышления о том, где был бы Джеймс Бонд на Рождество?

Броснан извинился перед журналистом за свою прямоту. Он объяснил, что ему просто надоело, что его постоянно спрашивают о персонаже, которого он сыграл несколько десятилетий назад. При этом Броснану нравятся все экранные воплощения Бонда, в том числе и в исполнении Дэниэла Крэйга.