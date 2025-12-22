Создатель «Эмили в Париже» намекнул на шестой сезон сериала
В интервью создатель сериала «Эмили в Париже» Даррен Стар намекнул, что при должных обстоятельствах сериал может получить и шестой сезон.
По словам Стара, в новых сериях Эмили, скорее всего, отправится покорять Грецию.
Всё зависит от того, куда нас приведёт история. Это должно быть органично мотивировано развитием сюжета. Но да, я бы сказал, что Греция — это вполне себе реалистично и возможно для развития новой истории Эмили.
Первый сезон вышел в 2020 году, с тех пор продолжение выпускается каждый год. К главной роли в новых сериях вернулась актриса Лили Коллинз. Пятый сезон уже доступен на Netflx.
