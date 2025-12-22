Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатель «Эмили в Париже» намекнул на шестой сезон сериала

Создатель «Эмили в Париже» намекнул на шестой сезон сериала
Комментарии

В интервью создатель сериала «Эмили в Париже» Даррен Стар намекнул, что при должных обстоятельствах сериал может получить и шестой сезон.

По словам Стара, в новых сериях Эмили, скорее всего, отправится покорять Грецию.

Всё зависит от того, куда нас приведёт история. Это должно быть органично мотивировано развитием сюжета. Но да, я бы сказал, что Греция — это вполне себе реалистично и возможно для развития новой истории Эмили.

Первый сезон вышел в 2020 году, с тех пор продолжение выпускается каждый год. К главной роли в новых сериях вернулась актриса Лили Коллинз. Пятый сезон уже доступен на Netflx.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android