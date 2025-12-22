В Fortnite добавили предметы из мультсериала «Бэтмен будущего»

Сегодня в магазине Fortnite появился набор из мультсериала «Бэтмен будущего». Вероятно, его точно оценят фанаты проекта, который, кстати, считается поклонниками одним из самых лучших во франшизе.

Страница набора в магазине

Фото: Fortnite

Образ Джокера из мультсериала

Образ Бэтмена из мультсериала

Фото: Fortnite

В набор вошли костюм Тёмного рыцаря будущего и Джокер. В комплект также вошли заменитель дельтаплана, кирки, эмоции и граффити. Полный комплект стоит 2,8 тыс. в-баксов.

В «Бэтмене будущего» главный герой не Брюс Уэйн, а Терри Макгиннис. В мультсериале несколько раз встречаются злодеи из оригинальной вселенной, но большая часть придумана заново.