Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Fortnite добавили предметы из мультсериала «Бэтмен будущего»

В Fortnite добавили предметы из мультсериала «Бэтмен будущего»
Комментарии

Сегодня в магазине Fortnite появился набор из мультсериала «Бэтмен будущего». Вероятно, его точно оценят фанаты проекта, который, кстати, считается поклонниками одним из самых лучших во франшизе.

Страница набора в магазине

Фото: Fortnite

Образ Джокера из мультсериала

Образ Бэтмена из мультсериала

Фото: Fortnite

В набор вошли костюм Тёмного рыцаря будущего и Джокер. В комплект также вошли заменитель дельтаплана, кирки, эмоции и граффити. Полный комплект стоит 2,8 тыс. в-баксов.

В «Бэтмене будущего» главный герой не Брюс Уэйн, а Терри Макгиннис. В мультсериале несколько раз встречаются злодеи из оригинальной вселенной, но большая часть придумана заново.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android