Фильм «Алиса в Стране чудес» выйдет 31 декабря в российских онлайн-кинотеатрах

Фильм «Алиса в Стране чудес» выйдет 31 декабря в российских онлайн-кинотеатрах
«Кинопоиск» объявил, что фильм «Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд в главной роли доберётся до него и других российских онлайн-кинотеатров (Okko, КИОН, PREMIER и «Иви») уже 31 декабря.

«Алиса в стране чудес» рассказывает историю 15-летней школьницы Алисы, которая попадает в Страну чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. В таинственном месте она узнаёт своих родных, знакомых и друзей — но никто из них не узнаёт её саму. Чтобы вернуться домой, Алисе предстоит преодолеть множество препятствий и странностей на своём пути.

Режиссёром проекта выступил Юрий Хмельницкий («Лёд 3»). С Пересильд в ленте снялись Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачёва, Сергей Бурунов и другие актёры.

