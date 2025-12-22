В Госдуме предложили создать российскую Call of Duty

В России предложили создать отечественный аналог культовой серии видеоигр Call of Duty. Такое предложение высказал зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин, о чём сообщает «Газета.ру».

Чиновник предлагает создать шутер, в котором нужно будет играть за российского военного или представителя спецслужб. В качестве противников при этом должны выступать представители «недружественных стран».

Прошу ваше министерство разработать программу создания русского шутера ААА-класса, в котором протагонистом будет русский военный или сотрудник спецслужб, а антагонистами и мишенями — представители недружественных стран. Создать продукт аналогичного или близкого качества — крайне сложная и дорогостоящая задача. Отечественные разработчики в текущей рыночной и политической конъюнктуре, в том числе из-за санкций и сокращения рынка сбыта, едва ли смогут без дополнительной поддержки реализовать подобный проект. В качестве мер вероятной поддержки для гипотетических участников проекта прошу Вас рассмотреть целесообразность льготного кредитования разработки и продвижения игры (как на российском, так и на зарубежных рынках), а также введения для них отдельных налоговых льгот, например освобождения от НДС.

Делягин отметил, что «недружественные страны» используют подобные видеоигры для распространения «русофобской пропаганды». Поэтому он считает необходимым создать полноценный аналог, даже если это будет очень тяжёлая задача для отечественной игровой индустрии.