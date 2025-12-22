«Батя 2», «Аутсорс» и «Лихие» — самые популярные фильмы и сериалы в Okko в 2025 году

Онлайн-кинотеатр Okko поделился данными о самых популярных проектах 2025 года. В топ вошли произведения с самым большим количеством уникальных зрителей за последние 12 месяцев.
В топе фильмов лидером оказался «Батя 2: Дед» — комедия с Евгением Цыгановым и Владимиром Вдовиченковым. Далее идут «На деревню дедушке» и фантастический боевик «Кракен» с Александром Петровым. А вот «Волшебник Изумрудного города», самый кассовый фильм года, занял лишь восьмую строчку.
Самые популярные фильмы в Okko в 2025 году
- «Батя 2. Дед».
- «На деревню дедушке».
- «Кракен».
- «Домовенок Кузя».
- «Баба Яга спасает Новый год».
- «Финист. Первый богатырь».
- «Ёлки 11».
- «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича».
- «Звёзды в Сибири».
- «Царевна-лягушка».
Среди сериалов лидером оказался криминальный триллер «Аутсорс» с Иваном Янковским. Далее идут «Лихие» и «Как приручить лису». В десятку также вошли «Волшебный участок», «Дыши» и «Министерство Всего Хорошего».
Самые популярные сериалы в Okko в 2025 году
- «Аутсорс».
- «Лихие».
- «Как приручить лису».
- «Урок».
- «Волшебный участок».
- «Открытый брак».
- «Трасса».
- «Гипнозис».
- «Министерство Всего Хорошего».
- «Дыши».