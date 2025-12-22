Скидки
«Батя 2», «Аутсорс» и «Лихие» — самые популярные фильмы и сериалы в Okko в 2025 году

«Батя 2», «Аутсорс» и «Лихие» — самые популярные фильмы и сериалы в Okko в 2025 году
Онлайн-кинотеатр Okko поделился данными о самых популярных проектах 2025 года. В топ вошли произведения с самым большим количеством уникальных зрителей за последние 12 месяцев.

В топе фильмов лидером оказался «Батя 2: Дед» — комедия с Евгением Цыгановым и Владимиром Вдовиченковым. Далее идут «На деревню дедушке» и фантастический боевик «Кракен» с Александром Петровым. А вот «Волшебник Изумрудного города», самый кассовый фильм года, занял лишь восьмую строчку.

Самые популярные фильмы в Okko в 2025 году

  1. «Батя 2. Дед».
  2. «На деревню дедушке».
  3. «Кракен».
  4. «Домовенок Кузя».
  5. «Баба Яга спасает Новый год».
  6. «Финист. Первый богатырь».
  7. «Ёлки 11».
  8. «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича».
  9. «Звёзды в Сибири».
  10. «Царевна-лягушка».

Среди сериалов лидером оказался криминальный триллер «Аутсорс» с Иваном Янковским. Далее идут «Лихие» и «Как приручить лису». В десятку также вошли «Волшебный участок», «Дыши» и «Министерство Всего Хорошего».

Самые популярные сериалы в Okko в 2025 году

  1. «Аутсорс».
  2. «Лихие».
  3. «Как приручить лису».
  4. «Урок».
  5. «Волшебный участок».
  6. «Открытый брак».
  7. «Трасса».
  8. «Гипнозис».
  9. «Министерство Всего Хорошего».
  10. «Дыши».
