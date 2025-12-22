«Батя 2», «Аутсорс» и «Лихие» — самые популярные фильмы и сериалы в Okko в 2025 году

Онлайн-кинотеатр Okko поделился данными о самых популярных проектах 2025 года. В топ вошли произведения с самым большим количеством уникальных зрителей за последние 12 месяцев.

В топе фильмов лидером оказался «Батя 2: Дед» — комедия с Евгением Цыгановым и Владимиром Вдовиченковым. Далее идут «На деревню дедушке» и фантастический боевик «Кракен» с Александром Петровым. А вот «Волшебник Изумрудного города», самый кассовый фильм года, занял лишь восьмую строчку.

Самые популярные фильмы в Okko в 2025 году

«Батя 2. Дед». «На деревню дедушке». «Кракен». «Домовенок Кузя». «Баба Яга спасает Новый год». «Финист. Первый богатырь». «Ёлки 11». «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича». «Звёзды в Сибири». «Царевна-лягушка».

Среди сериалов лидером оказался криминальный триллер «Аутсорс» с Иваном Янковским. Далее идут «Лихие» и «Как приручить лису». В десятку также вошли «Волшебный участок», «Дыши» и «Министерство Всего Хорошего».

Самые популярные сериалы в Okko в 2025 году