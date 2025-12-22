Скидки
Ватсап не работает и не загружается 22 декабря: не грузятся и не отправляются сообщения, не открывается

WhatsApp столкнулся со сбоями в России
Комментарии

22 декабря пользователи мессенджера WhatsApp стали массово жаловаться на проблемы в работе сервиса. Первые неполадки появились около 22:30 мск, сейчас жалоб становится всё больше. Пользователи WhatsApp отмечают, что сообщения не доставляются до их контактов, а у некоторых не загружаются чаты и медиафайлы.

Причина происходящего неизвестна. С проблемами в основном столкнулись российские пользователи из самых разных регионов страны: от Москвы и Калининграда до Урала и восточных областей.

Фото: Detector404

Фото: Detector404

Пока неясно, имеет ли Роскомнадзор отношение к нестабильной работе WhatsApp. Ранее орган отключил аудио- и видеозвонки в стране, после чего начал замедлять приложение на территории России.

