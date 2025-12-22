Создатели Roblox подали заявку на регистрацию нового товарного знака в России

По данным ТАСС, разработчики игровой платформы Roblox подали заявку на регистрацию товарного знака названия внутриигровой валюты Robux в России. С чем конкретно это связано, в документе не указано.

Заявка поступила 18 декабря 2025 года из США от компании «Роблокс корпорейшн». Товарный знак регистрируется по четырём классам международной классификации товаров и услуг: компьютерное программное обеспечение, кошельки цифровой и виртуальной валюты, услуги онлайн-торговли, услуги развлечений и разработка видеоигр.

Roblox официально заблокировали в России ещё 3 декабря. С тех пор игра недоступна в стране, однако её могут разблокировать, поскольку авторы сотрудничают с Роскомнадзором.