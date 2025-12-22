Вышел трейлер фильма «Спасти бессмертного» с блогером Гуфи — премьера 26 февраля

Кинокомпания «Центр кино» представила дебютный трейлер фильма «Спасти бессмертного». Историческая драма выйдет в кинотеатрах России уже 26 февраля 2026 года.

Видео доступно во VK-группе Центр кино. Права на видео принадлежат «Центр кино».

Лента расскажет историю блогера-экстремала Саши, который однажды оказывается втянут через мистическую связь с прошлым в события Великой Отечественной войны. Находка останков неизвестного солдата в наши дни его дедом-поисковиком становится поворотным моментом, запускающим фантастическое путешествие во времени.

Главные роли в ленте сыграли блогер Гуфи Медалин («К экзамену готов»), а также Кымбатбек Алимжанов и Игорь Денисов («Контракт со смертью»). Режиссёром выступил Павел Игнатов («В парке Чаир»).