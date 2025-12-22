Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Рыдал в конце»: Хидео Кодзима в восторге от мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов»

«Рыдал в конце»: Хидео Кодзима в восторге от мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов»
Комментарии

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал о своих впечатлениях от просмотра мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов». Создатель Death Stranding и Metal Gear остался в полном восторге от одного из самых популярных проектов 2025 года, хотя изначально ничего от него не ждал.

Кодзима признался, что включил ленту абсолютно случайно, однако не смог оторваться от просмотра до самого конца.

Я случайно начал смотреть «Кей-поп-охотницы на демонов», мультфильм меня затянул, а в конце я просто рыдал. Это было так здорово.

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на Netflix 20 июня и стал самым просматриваемым фильмом в истории онлайн-кинотеатра — более 300 млн просмотров за три месяца. Сюжет ленты рассказывает об участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив. Сейчас Sony Pictures уже работает над продолжением.

Материалы по теме
Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов 2» выйдет в 2029 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android