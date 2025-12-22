В три раза больше зрителей спорта, интерес к «Аутсорсу» и Юре Борисову. Итоги года в Okko

В 2025 году среднемесячная база подписчиков Okko выросла на 48%, а общее время смотрения — на 81% год к году. Драйверами увеличения статистики стали оригинальные сериалы и спортивные трансляции. Именно они обеспечили 58% новых подписок.

Наибольшую динамику показало спортивное направление. Так, количество зрителей спортивного контента выросло в три раза (+186% среднемесячный прирост), время смотрения линейных каналов — в пять раз (+404%), а количество их зрителей увеличилось на 69%.

В сервисе стало в 1,5 раза больше спортивных трансляций. Среди наиболее популярных турниров у зрителей можно отметить Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу наций, клубный чемпионат мира и европейскую квалификацию к ЧМ-2026. Любимыми клубами в ЛЧ у пользователей стали «Барселона», «Реал» Мадрид, «ПСЖ», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Интер».

Помимо футбола, зрители активно смотрели единоборства, баскетбол, киберспорт, велоспорт и зимние виды спорта. Наибольший прирост времени смотрения показал баскетбол — за счёт добавления крупных турниров, включая Евробаскет и квалификацию к чемпионату мира 2026.

В 2025 году Okko начал показывать новые виды спорта: велоспорт, лёгкую атлетику, лыжные виды спорта и сноуборд. Среди самых популярных нефутбольных турниров — баскетбольная Евролига, MMA-турниры PFL, велогонки UCI, киберспортивные турниры ESL, а лидирующей по количеству зрителей стала трансляция шоссейной велогонки Critérium du Dauphiné.

Также на 53% выросло время оригинального контента сервиса. Среди наиболее популярных сериалов года – «Аутсорс», «Урок», «Как приручить лису», «Лихие 2» и «Волшебный участок 2».

Среди актёров главной звездой онлайн-кинотеатра по количеству переходов на персональную карточку второй год подряд стал Юра Борисов. В топ вошли Иван Янковский, Джейсон Стэйтем, Павел Прилучный, Полина Денисова и Кирилл Кяро.

Рейтинг самых популярных полнометражных картин по количеству уникальных зрителей в Okko за 2025 год:

«Батя 2. Дед»

«На деревню дедушке»

«Кракен»

«Домовёнок Кузя»

«Баба Яга спасает Новый год»

«Финист. Первый богатырь»

«Ёлки 11»

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича»

«Звёзды в Сибири»

«Царевна-лягушка»

Рейтинг самых популярных сериалов по количеству уникальных зрителей в Okko за 2025 год:

«Аутсорс»

«Лихие»

«Как приручить лису»

«Урок»

«Волшебный участок»

«Открытый брак»

«Трасса»

«Гипнозис»

«Министерство Всего Хорошего»

«Дыши»

Персонализированные сценарии Okko стали одним из ключевых инструментов выбора контента. Они существенно увеличили время смотрения из рекомендаций: по сравнению с прошлым годом рост составил 94%.

В детском профиле количество зрителей увеличилось вдвое (среднемесячный прирост +105% год к году). Okko значительно расширил медиатеку, обновил интерфейс, представил собственного маскота БубOkko, запустил детский телеканал и начал активно работать на территории Беларуси, в том числе запустив показ ключевых спортивных турниров.