Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Проект «Анна Николаевна, 3-й сезон (2026) — дата выхода, когда выйдет, сколько серий, сюжет

Третий сезон сериала «Проект «Анна Николаевна» стартует 3 января — постер
Комментарии

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» назвал дату выхода третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна». Фантастическое шоу вернётся уже 3 января 2026 года, в продолжение войдёт семь эпизодов.

Постер третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»

Фото: «Кинопоиск»

Сериал рассказывает о фантастической России, где учёные создали андроида-полицейского Анну Николаевну. В новых сериях оказывается, что жена Андрея Пожарского — секретный андроид, которого подселили к герою в рамках эксперимента. В это же время в городе становится неспокойно: неизвестная старушка вырывает банкомат из стены и уходит с ним.

К главным ролям в третьем сезоне вернулись Зоя Бербер, Антон Филипенко, Маруся Климова, Фёдор Лавров и Кузьма Сапрыкин.

Материалы по теме
Невозможно оторваться: обзор фильма «Аватар 3: Пламя и Пепел»
Невозможно оторваться: обзор фильма «Аватар 3: Пламя и Пепел»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android