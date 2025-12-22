Третий сезон сериала «Проект «Анна Николаевна» стартует 3 января — постер

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» назвал дату выхода третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна». Фантастическое шоу вернётся уже 3 января 2026 года, в продолжение войдёт семь эпизодов.

Постер третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»

Фото: «Кинопоиск»

Сериал рассказывает о фантастической России, где учёные создали андроида-полицейского Анну Николаевну. В новых сериях оказывается, что жена Андрея Пожарского — секретный андроид, которого подселили к герою в рамках эксперимента. В это же время в городе становится неспокойно: неизвестная старушка вырывает банкомат из стены и уходит с ним.

К главным ролям в третьем сезоне вернулись Зоя Бербер, Антон Филипенко, Маруся Климова, Фёдор Лавров и Кузьма Сапрыкин.