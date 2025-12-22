PGL перенесла турнир Masters Bucharest 2026 по CS 2 на полгода

Турнирный оператор PGL объявил об изменении в расписании киберспортивного сезона 2026 года. Чемпионат PGL Masters Bucharest 2026 по Counter-Strike 2, который изначально планировался на весну, был официально перенесён на осень.

Согласно обновлённому графику, LAN-турнир пройдёт с 24 по 31 октября 2026 года. Изначально организаторы намеревались провести ивент с 3 по 11 апреля. Местом проведения соревнования станет киберспортивная площадка PGL Studio в Бухаресте, Румыния. Общий призовой фонд чемпионата составит $ 625 тыс.

В борьбе за трофей примут участие 16 профессиональных команд. Формат турнира предусматривает групповую стадию по швейцарской системе. Для выхода в плей-офф коллективам потребуется одержать три победы, в то время как три поражения приведут к вылету с турнира. Лучшие команды продолжат выступление в сетке Single-Elimination (матчи на выбывание).

Ранее компания PGL подтвердила проведение второго мэйджора по Counter-Strike 2 в 2026 году. Крупнейшее соревнование сезона состоится в Сингапуре с 25 ноября по 13 декабря, а его призовой фонд составит $ 1,25 млн. Перенос бухарестского турнира на октябрь позволит командам использовать его как финальный этап подготовки перед чемпионатом мира.