Начались съёмки пятого сезона сериала «Жуки: Зима» — премьера в 2026 году

Телеканал ТНТ и компания Norm Production объявили о старте производства пятого сезона сериала «Жуки». Съёмки шоу с подзаголовком «Зима» займут несколько месяцев, после чего оно выйдет на телевидении и в онлайн-кинотеатре Premier.

«Жуки» рассказывают про трёх парней-айтишников, которые попали в глухую деревню Жуки на альтернативную службу, но прикипели к этому месту и его колоритным жителям. В новом сезоне с последних событий проходит пара месяцев, и в деревне наступает зима. Все готовятся к дню рождения жены Маслова, который перетекает в празднование Нового года. На праздник приезжает Никита, который привозит с собой иностранных инвесторов приложения TWIN: француза Антуана, китайца Фу Чао и американку Джессику. Они мечтают увидеть подлинную русскую деревню и место, где родилось приложение, известное во всём мире.

В продолжении сыграют Максим Лагашкин, Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин, Игорь Верник и другие актёры. Режиссёром проекта вновь выступит Максим Пешков.