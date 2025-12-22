Скидки
WhatsApp в России замедлили на 70-80% — СМИ

Издание РБК со ссылкой на телекоммуникационном рынке сообщило об ограничении скорости работы мессенджера WhatsApp. По данным инсайдеров, пропускная способность сервиса в России была искусственно снижена на 70-80%.

Собеседники издания подчеркнули, что российские операторы связи не имеют отношения к данным техническим ограничениям. Массовые жалобы на функционирование приложения начали поступать утром 22 декабря. Пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны сообщают о невозможности отправки текстовых сообщений, проблемах с загрузкой медиафайлов и сбоях при совершении голосовых вызовов.

Официальные представители Роскомнадзора на данный момент не прокомментировали текущую ситуацию с замедлением трафика. Ранее, в конце ноября 2025 года, в Государственной Думе называли полную блокировку сервиса «вопросом времени». До этого регулятор заявлял о начале последовательного введения ограничений в отношении мессенджера из-за систематического нарушения законодательства Российской Федерации.

