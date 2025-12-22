Вышел трейлер фильма «Одиссея» Кристофера Нолана — премьера в июле 2026 года

Кинокомпания Universal Pictures представила первый трейлер фильма «Одиссея». Эпическая сага Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 17 июля 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Производство фильма заняло полгода — команда Нолана снимала картину по всей Европе: от Италии до Шотландии. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

Главного героя воплотит на экране Мэтт Дэймон, звезда «Отступников» и «Марсианина». В фильме также сыграли знаменитые голливудские актёры: Том Холланд («Человек-паук»), Зендея («Дюна»), Роберт Паттинсон («Довод»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар), Лупита Нионго (»12 лет рабства"), Шарлиз Терон («Адвокат дьявола») и Джон Бернтал («Каратель»).