Сборы мультфильма «Зверополис 2» превысили $ 1,25 млрд за месяц проката

21 декабря сборы мультфильма «Зверополис 2» достигли отметки в $ 1,27 млрд спустя месяц проката. Это третий релиз в 2025 году, вошедший в клуб фильмов, собравших более $ 1 млрд.

Сейчас анимационная лента уверенно занимает вторую строчку в списке самых кассовых фильмов 2025 года. Пока неясно, сможет ли картина обогнать китайский хит «Нэчжу 2».

Сюжет «Зверополиса 2» рассказывает о зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз герои выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.