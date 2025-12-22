Звезда «Аватара 3» Джек Чемпион назвал свои любимые видеоигры

Актёр Джек Чемпион, известный по роли Майлза «Паука» Сокорро в фантастической франшизе «Аватар», рассказал о своих геймерских предпочтениях. Артист признался, что является большим поклонником экшенов о супергероях и комплексных RPG.

По словам Чемпиона, он перепроходит игры серии Batman: Arkham от студии Rocksteady практически ежегодно. Особое место в его списке занимает первая часть — Batman: Arkham Asylum.

В любую из игр Batman: Arkham я играю почти каждый год. Особенно в Arkham Asylum. R.I.P. Кевин Конрой, он был настоящим Бэтменом.

В данный момент актёр занят вторым прохождением ролевой игры Baldur's Gate 3 от Larian Studios. Чемпион рассказал, что в первый раз завершил сюжет за воина-полуэльфа, а для новой попытки планирует создать персонажа класса Паладин.

Фильм «Аватар 3: Пламя и пепел» вышел в мировом прокате 18 декабря. Картина повествует об агрессивном клане На’ви, который обитает возле вулканов. Также в фильме сменился основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак.