Романтический сериал «Ландыши» может получить третий сезон

Романтический сериал «Ландыши» может получить третий сезон
Продюсер и сценарист популярной музыкальной мелодрамы «Ландыши» Юрий Сапронов рассказал о будущем проекта. Шоураннер подтвердил, что творческая команда уже ведёт переговоры о создании третьего сезона.

По словам Сапронова, работа над второй частью сериала была интенсивной: перед авторами стояла задача полностью завершить производство за один год. Успех первого сезона и высокий интерес аудитории дают создателям уверенность в востребованности продолжения.

Вот это желание дальше ещё сделать лучше, круче и так далее, мне кажется, даёт определённую уверенность и основания думать, что всё должно быть хорошо, зритель не перестанет нас любить. Мы уже сейчас третий сезон обсуждаем.

Оригинальный сериал «Ландыши» вышел в 2025 году и стал одним из самых популярных отечественных проектов. Сюжет рассказывает историю любви наследницы богатой семьи и обычного парня из провинции. Премьера второго сезона с подзаголовком «Вторая весна» состоится в онлайн-кинотеатре Wink 1 января.

Новости. Чемп.Play
