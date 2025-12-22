Скидки
«Олдскул» стал самым популярным российским сериалом 2025 года
Аналитическое агентство J’son & Partners Consulting опубликовало результаты исследования зрительского интереса к российским сериалам, вышедшим в 2025 году. Лидером рейтинга популярности стала комедия «Олдскул» с Марией Ароновой в главной роли.

Согласно опросу 1000 респондентов, проект посмотрели 24% аудитории. Ранее онлайн-кинотеатры Premier и Start сообщили, что суммарное количество зрителей сериала превысило 30 млн человек. Второе место в списке занял комедийный детектив «Подслушано в Рыбинске» (22%), а замкнула тройку лидеров драма «Аутсорс» от сервиса Okko (21%).

В десятку самых просматриваемых проектов также вошли «Хутор» и «Хирург» (по 19%), «Ландыши. Такая нежная любовь» и «Бар «Один звонок»» (по 18%), «Москва слезам не верит» (17%), «Как приручить лису» (16%) и «Тайга» (15%).

При оценке качества контента «Олдскул» также занял первое место — сериал понравился 14% опрошенных. Аналогичный результат показала драма «Аутсорс». Следом расположились «Бар «Один звонок»» и «Подслушано в Рыбинске» (по 13%). Сериал «Олдскул» рассказывает о конфликте поколений и школьных буднях, совмещая комедийные элементы с драматической линией.

