Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериалы «Олдскул» и «Хутор» продлили сразу на два сезона

Сериалы «Олдскул» и «Хутор» продлили сразу на два сезона
Комментарии

Онлайн-кинотеатры Premier и Start официально объявили о продлении комедийных сериалов «Олдскул» и «Хутор». Оба проекта получат второй и третий сезоны. Решение о запуске продолжений было принято на фоне высоких рейтингов и зрительского успеха картин.

Согласно исследованию агентства J’son & Partners Consulting, оба шоу вошли в пятёрку самых популярных российских новинок 2025 года. Сериал «Олдскул» с Марией Ароновой занял первое место в рейтинге просматриваемости, собрав у экранов более 30 млн зрителей. Сюжет ленты рассказывает об учительнице математики старой закалки, которая устраивается на работу в современную элитную школу и сталкивается с конфликтом поколений.

«Хутор» повествует о криптокоуче в исполнении Сергея Романовича, который скрывается от кредиторов в необычном поселении для перевоспитания «заблудших душ». Одну из главных ролей в проекте также исполнил Гоша Куценко.

О датах начала съёмок и ориентировочных сроках премьеры новых сезонов будет объявлено дополнительно. Производством продолжений вновь займутся платформы Premier и Start.

Материалы по теме
«Олдскул» стал самым популярным российским сериалом 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android