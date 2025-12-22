Сериалы «Олдскул» и «Хутор» продлили сразу на два сезона

Онлайн-кинотеатры Premier и Start официально объявили о продлении комедийных сериалов «Олдскул» и «Хутор». Оба проекта получат второй и третий сезоны. Решение о запуске продолжений было принято на фоне высоких рейтингов и зрительского успеха картин.

Согласно исследованию агентства J’son & Partners Consulting, оба шоу вошли в пятёрку самых популярных российских новинок 2025 года. Сериал «Олдскул» с Марией Ароновой занял первое место в рейтинге просматриваемости, собрав у экранов более 30 млн зрителей. Сюжет ленты рассказывает об учительнице математики старой закалки, которая устраивается на работу в современную элитную школу и сталкивается с конфликтом поколений.

«Хутор» повествует о криптокоуче в исполнении Сергея Романовича, который скрывается от кредиторов в необычном поселении для перевоспитания «заблудших душ». Одну из главных ролей в проекте также исполнил Гоша Куценко.

О датах начала съёмок и ориентировочных сроках премьеры новых сезонов будет объявлено дополнительно. Производством продолжений вновь займутся платформы Premier и Start.