В Госдуме допустили возвращение Roblox в Россию

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов назвал возможные сроки возобновления работы игровой платформы Roblox в России. В интервью изданию «Абзац» парламентарий заявил, что доступ к сервису может быть восстановлен через два-три месяца.

По словам депутата, диалог между представителями платформы и российскими регуляторами уже начался. Свинцов отметил, что компания готова исполнять законодательство РФ, однако для технической адаптации IT-решений потребуется время.

Российское законодательство — абсолютно понятное и выполнимое. Да, конечно, доработка больших IT-решений требует времени и средств. Это можно за два-три месяца исполнить. Думаю, что они технически могут просто какую-то часть подблокировать до момента, пока это не заработает уже под наши требования.

Парламентарий также добавил, что уже в течение месяца могут быть подписаны необходимые договоры с провайдерами и дата-центрами. Соглашения коснутся технических аспектов работы, включая обработку персональных данных пользователей и модерацию игрового контента.