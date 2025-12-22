Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Когда в России заработает Роблокс — слова депутата

В Госдуме допустили возвращение Roblox в Россию
Комментарии

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов назвал возможные сроки возобновления работы игровой платформы Roblox в России. В интервью изданию «Абзац» парламентарий заявил, что доступ к сервису может быть восстановлен через два-три месяца.

По словам депутата, диалог между представителями платформы и российскими регуляторами уже начался. Свинцов отметил, что компания готова исполнять законодательство РФ, однако для технической адаптации IT-решений потребуется время.

Российское законодательство — абсолютно понятное и выполнимое. Да, конечно, доработка больших IT-решений требует времени и средств. Это можно за два-три месяца исполнить. Думаю, что они технически могут просто какую-то часть подблокировать до момента, пока это не заработает уже под наши требования.

Парламентарий также добавил, что уже в течение месяца могут быть подписаны необходимые договоры с провайдерами и дата-центрами. Соглашения коснутся технических аспектов работы, включая обработку персональных данных пользователей и модерацию игрового контента.

Материалы по теме
Создатели Roblox подали заявку на регистрацию нового товарного знака в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android