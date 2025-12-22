Скидки
Роскомнадзор подтвердил замедление WhatsApp в России

Роскомнадзор подтвердил замедление WhatsApp в России
Комментарии

В Роскомнадзоре прокомментировали текущие проблемы в работе мессенджера WhatsApp. Ведомство подтвердило, что продолжает вводить технические ограничения в отношении сервиса из-за неисполнения требований российского законодательства.

Регулятор выступил с предупреждением: если администрация платформы продолжит игнорировать предписания властей, доступ к мессенджеру будет полностью заблокирован. В ведомстве подчеркнули, что меры принимаются для пресечения правонарушений и обеспечения безопасности.

Мессенджер WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство, РКН продолжает принимать меры. В случае если требования так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован.

Сбои в работе сервиса наблюдаются с утра 22 декабря. Пользователи массово жалуются на невозможность отправки сообщений и медиафайлов. Скорость работы приложения в России была искусственно снижена на 70-80%.

WhatsApp в России замедлили на 70-80% — СМИ
