Роскомнадзор подтвердил замедление WhatsApp в России

В Роскомнадзоре прокомментировали текущие проблемы в работе мессенджера WhatsApp. Ведомство подтвердило, что продолжает вводить технические ограничения в отношении сервиса из-за неисполнения требований российского законодательства.

Регулятор выступил с предупреждением: если администрация платформы продолжит игнорировать предписания властей, доступ к мессенджеру будет полностью заблокирован. В ведомстве подчеркнули, что меры принимаются для пресечения правонарушений и обеспечения безопасности.

Сбои в работе сервиса наблюдаются с утра 22 декабря. Пользователи массово жалуются на невозможность отправки сообщений и медиафайлов. Скорость работы приложения в России была искусственно снижена на 70-80%.