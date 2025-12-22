Скидки
Цены на ПК будут расти в 2026 году из-за дефицита памяти — аналитики

Цены на ПК будут расти в 2026 году из-за дефицита памяти — аналитики
Аналитическая компания IDC представила обновлённый прогноз по состоянию мирового рынка персональных компьютеров. Аналитики ожидают сокращения объёмов отрасли и повсеместного роста стоимости оборудования на фоне продолжающегося дефицита оперативной памяти.

Согласно отчёту, при оптимистичном сценарии рынок сократится на 4,9%, а в худшем случае падение достигнет 8,9%. Параллельно аналитики прогнозируют увеличение цен на железо: в среднем стоимость вырастет на 4-6%, а при негативном развитии событий — до 8%.

Производители уже начали реагировать на кризис поставок. Вендоры Dell и Lenovo сообщили о планах поднять цены на свои готовые системы до 15%. Некоторые компании временно приостановили розничную продажу отдельных модулей памяти, чтобы избежать спекуляций, а ряд сборщиков начал предлагать ПК без предустановленной ОЗУ. Представители Kingston также предупредили, что рост цен на оперативную память и SSD сохранится в 2026 году.

