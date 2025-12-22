В PS Store стартовала новогодняя распродажа со скидками на игры

В PlayStation Store стартовала традиционная новогодняя распродажа. Акция с предложениями для PlayStation 4 и PlayStation 5 продлится до 22 января.

Снижение цен затронуло тысячи позиций, включая крупные релизы 2025 года, такие как Battlefield 6, Call of Duty: Black Ops 7, Death Stranding 2: On the Beach и Silent Hill f.

Самые интересные предложения: