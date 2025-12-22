В PS Store стартовала новогодняя распродажа со скидками на игры
В PlayStation Store стартовала традиционная новогодняя распродажа. Акция с предложениями для PlayStation 4 и PlayStation 5 продлится до 22 января.
Снижение цен затронуло тысячи позиций, включая крупные релизы 2025 года, такие как Battlefield 6, Call of Duty: Black Ops 7, Death Stranding 2: On the Beach и Silent Hill f.
Самые интересные предложения:
- Battlefield 6 — 3499 рупий (около 3000 рублей);
- Call of Duty: Black Ops 7 — 4199 рупий (около 3600 рублей);
- Dying Light: The Beast — 3199 рупий (около 2800 рублей);
- ARC Raiders — 1729 рупий (около 1500 рублей);
- Clair Obscur: Expedition 33 — 2399 рупий (около 2100 рублей);
- Assassin’s Creed Shadows — 2799 рупий (около 2400 рублей);
- Cyberpunk 2077 — 1349 рупий (около 1100 рублей).
