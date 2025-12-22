Большой трейлер четвёртого сезона сериала «Индустрия» от HBO — премьера 11 января

Холдинг HBO представил большой трейлер четвёртого сезона сериала «Индустрия». Шоу вернётся в онлайн-кинотеатр HBO Max уже 11 января 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.

Сериал рассказывает историю выпускников элитных колледжей, которые погружаются в мир лондонских финансов после кризиса 2008 года. Они попадают в крупный инвестиционный банк, и постепенно индустрия уничтожает в них все хорошие качества. В новых эпизодах герои переживают продажу банка Pierpoint & Co и сталкиваются с новыми трудностями.

К своим ролям вернулись Мариса Абела, Майхала Херролд, Кит Харингтон, Кен Люн, Мириам Петч, Сагар Радиа и другие актёры.