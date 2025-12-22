Скидки
Лучшие новые сериалы 2025 — Переходный возраст, Из многих, Чужой Земля и другие

20 лучших сериалов 2025 года от Metacritic — в топе «Переходный возраст»
Администрация агрегатора Metacritic составила список из 20 лучших новых сериалов 2025 года. В топ вошли именно новинки, которые запустились за последние 12 месяцев.

Первое место в рейтинге занял «Переходный возраст» — британская драма от Netflix получила в среднем 91 балл от критиков. На второй строчке оказался «Волчий зал: Зеркало и свет», а замкнул тройку «Короче говоря» — оба проекта получили по 89 баллов.

В двадцатку также вошли «Из многих» от создателя «Во все тяжкие», «Чужой: Земля», «Узкая дорога на дальний север» и «Американская революция».

20 лучших сериалов 2025 года от Metacritic

  1. «Переходный возраст» — 91 балл
  2. «Волчий зал: Зеркало и свет» — 89 баллов
  3. «Короче говоря» — 89 баллов
  4. «Одна из многих» — 87 баллов
  5. «Подноготная» — 86 баллов
  6. «Чужой: Земля» — 85 баллов
  7. «Из лучших побуждений» — 85 баллов
  8. «Навсегда с тобой» — 84 балла
  9. «Мистер Скорсезе» — 84 балла
  10. «Узкая дорога на дальний север» — 83 балла
  11. «Умираю, как хочу секса» — 83 балла
  12. «Баллард» — 83 балла
  13. «Токсичный город» — 82 балла
  14. Pee-wee as Himself — 82 балла
  15. «Мебельная компания» — 82 балла
  16. «Хэл и Харпер» — 81 балл
  17. «Киностудия» — 80 баллов
  18. «Смерть от молнии» — 80 баллов
  19. «Могучая девятка» — 80 баллов
  20. «Американская революция» — 80 баллов.
