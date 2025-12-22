20 лучших сериалов 2025 года от Metacritic — в топе «Переходный возраст»
Администрация агрегатора Metacritic составила список из 20 лучших новых сериалов 2025 года. В топ вошли именно новинки, которые запустились за последние 12 месяцев.
Первое место в рейтинге занял «Переходный возраст» — британская драма от Netflix получила в среднем 91 балл от критиков. На второй строчке оказался «Волчий зал: Зеркало и свет», а замкнул тройку «Короче говоря» — оба проекта получили по 89 баллов.
В двадцатку также вошли «Из многих» от создателя «Во все тяжкие», «Чужой: Земля», «Узкая дорога на дальний север» и «Американская революция».
20 лучших сериалов 2025 года от Metacritic
- «Переходный возраст» — 91 балл
- «Волчий зал: Зеркало и свет» — 89 баллов
- «Короче говоря» — 89 баллов
- «Одна из многих» — 87 баллов
- «Подноготная» — 86 баллов
- «Чужой: Земля» — 85 баллов
- «Из лучших побуждений» — 85 баллов
- «Навсегда с тобой» — 84 балла
- «Мистер Скорсезе» — 84 балла
- «Узкая дорога на дальний север» — 83 балла
- «Умираю, как хочу секса» — 83 балла
- «Баллард» — 83 балла
- «Токсичный город» — 82 балла
- Pee-wee as Himself — 82 балла
- «Мебельная компания» — 82 балла
- «Хэл и Харпер» — 81 балл
- «Киностудия» — 80 баллов
- «Смерть от молнии» — 80 баллов
- «Могучая девятка» — 80 баллов
- «Американская революция» — 80 баллов.
