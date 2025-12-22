20 лучших сериалов 2025 года от Metacritic — в топе «Переходный возраст»

Администрация агрегатора Metacritic составила список из 20 лучших новых сериалов 2025 года. В топ вошли именно новинки, которые запустились за последние 12 месяцев.

Первое место в рейтинге занял «Переходный возраст» — британская драма от Netflix получила в среднем 91 балл от критиков. На второй строчке оказался «Волчий зал: Зеркало и свет», а замкнул тройку «Короче говоря» — оба проекта получили по 89 баллов.

В двадцатку также вошли «Из многих» от создателя «Во все тяжкие», «Чужой: Земля», «Узкая дорога на дальний север» и «Американская революция».

20 лучших сериалов 2025 года от Metacritic