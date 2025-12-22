Скидки
«Я горжусь своей работой»: Кумэйл Нанджиани — о критике «Вечных»

Актёр Кумэйл Нанджиани, исполнивший роль Кинго в супергеройском блокбастере «Вечные», высказался относительно негативной реакции прессы на фильм. Несмотря на низкие оценки критиков, артист заявил, что гордится своим исполнением и участием в проекте.

По словам Нанджиани, он не может влиять на мнение критиков, но способен контролировать то, какой опыт извлекает из ситуации. Актёр отметил, что рассматривает коммерческие или критические неудачи не как поражение, а как возможность для профессионального роста.

Я не могу выбирать, что подумают об этом рецензенты. Что я могу выбрать, так это то, извлеку ли я из этого урок. Для меня это то, о чём я должен напоминать себе снова и снова: неудача — это не провал. Это действительно возможность научиться чему-то.

Премьера «Вечных» режиссёра Хлои Чжао состоялась в ноябре 2021 года. Лента стала одним из самых низкооценённых фильмов киновселенной Marvel, получив всего 47% «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes. При производственном бюджете в $ 200 млн мировые сборы картины составили $ 402 млн.

