«Войну миров: Сибирь» добавили в список желаемого Steam 75 тысяч игроков
Российская студия 1C Game Studios поделилась статистикой ожиданий своего приключенческого экшена «Война миров: Сибирь». Страницу проекта в Steam добавили в список желаемого более 75 тысяч игроков.

Авторы выразили благодарность аудитории за проявленный интерес. Вероятной причиной роста показателей стала недавняя демонстрация игры на выставке «Comic Con Игромир». Там создатели представили четырёхминутный геймплейный трейлер под названием «Чёрный дым», в котором показали исследование локаций, механику ближнего боя и столкновение с инопланетной угрозой.

«Война миров: Сибирь» — сюжетная игра, вдохновлённая фантастическим романом Герберта Уэллса. События разворачиваются в альтернативной Российской империи 1896 года во время вторжения марсиан. Сюжет расскажет о группе персонажей, которые пытаются сбежать из охваченного паникой Петрограда и добраться до Сибири. Релиз проекта на ПК и консолях запланирован на 2027 год.

Новости. Чемп.Play
