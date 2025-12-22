Скидки
Вышел русский трейлер «Гренландии 2» с Джерардом Батлером — релиз 29 января

Вышел русский трейлер «Гренландии 2» с Джерардом Батлером — релиз 29 января
Комментарии

Кинопрокатная компания Global Film представила официальный дублированный трейлер фильма-катастрофы «Гренландия 2: Миграция». Премьера в России состоится 29 января 2026 года.

Видео доступно в VK-группе «Кинопоиск». Права на видео принадлежат Global Film.

Сюжет картины развернётся после событий оригинала. Главные герои, укрывшиеся в бункере на территории Гренландии от падения обломков кометы, вынуждены покинуть убежище. Семье предстоит отправиться в опасное путешествие через разрушенную Европу в поисках нового безопасного места для жизни.

К своим ролям в продолжении вернулись Джерард Батлер, Морена Баккарин и Роман Гриффин Дэвис. Постановщиком вновь выступил Рик Роман Во, снявший первую часть. Премьера фильма в российском прокате состоится 29 января 2026 года. Оригинальная лента «Гренландия» при бюджете в $ 35 млн собрала в мировом прокате более $ 52 млн, несмотря на пандемийные ограничения, и получила положительные отзывы критиков за фокус на человеческой драме.

Русский отрывок фильма-катастрофы «Гренландия 2: Миграция» — выход в России 29 января
