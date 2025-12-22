Завершились съёмки фильма «Королева Анна» с Сергеем Безруковым

Создатели исторической драмы «Королева Анна» объявили об окончании съёмочного процесса. Лента расскажет о судьбе дочери киевского князя Ярослава Мудрого, ставшей королевой Франции.

Действие картины происходит в XI веке. По сюжету Ярослав Мудрый выдаёт свою дочь Анну замуж за французского короля Генриха I. Сопровождать княжну в дальнем путешествии поручают наёмнику Остромиру. В ходе опасного пути между девушкой и воином вспыхивают романтические чувства.

Главные роли в проекте исполнили известные российские артисты. В актёрский состав вошли Сергей Безруков, Екатерина Воронина, Виктор Добронравов, Алексей Кравченко, Антон Филипенко и Владимир Яглыч.

Премьера фильма «Королева Анна» в российском прокате запланирована на 11 февраля 2027 года.