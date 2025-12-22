Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершились съёмки фильма «Королева Анна» с Сергеем Безруковым

Завершились съёмки фильма «Королева Анна» с Сергеем Безруковым
Комментарии

Создатели исторической драмы «Королева Анна» объявили об окончании съёмочного процесса. Лента расскажет о судьбе дочери киевского князя Ярослава Мудрого, ставшей королевой Франции.

Действие картины происходит в XI веке. По сюжету Ярослав Мудрый выдаёт свою дочь Анну замуж за французского короля Генриха I. Сопровождать княжну в дальнем путешествии поручают наёмнику Остромиру. В ходе опасного пути между девушкой и воином вспыхивают романтические чувства.

Главные роли в проекте исполнили известные российские артисты. В актёрский состав вошли Сергей Безруков, Екатерина Воронина, Виктор Добронравов, Алексей Кравченко, Антон Филипенко и Владимир Яглыч.

Премьера фильма «Королева Анна» в российском прокате запланирована на 11 февраля 2027 года.

Материалы по теме
Фото
Свежие кадры второго сезона сериала «Рай» — премьера 23 февраля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android