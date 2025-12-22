Скидки
Слух: Aleksib может заменить kyxsan в составе Team Falcons по CS 2

Слух: Aleksib может заменить kyxsan в составе Team Falcons по CS 2
Комментарии

Телеграм-канал Flick News сообщил о возможном переходе капитана состава Natus Vincere по Counter-Strike 2 Алекси Aleksib Виролайнена в Team Falcons. Он якобы заменит Дамьяна kyxsan Стоилковского.

Виролайнен ранее играл вместе с Николой NiKo Ковачем и Ильёй m0NESY Осиповым в G2 Esports. При этом тренер Team Falcons, Дэнни zonic Соренсен, заявлял, что в составе не будет никаких изменений вне зависимости от результатов на мэйджоре.

Возможный состав Team Falcons

  • Илья m0NESY Осипов
  • Максим kyousuke Лукин
  • Никола NiKo Ковач
  • Рене TeSeS Мадсен
  • Алекси Aleksib Виролайнен
  • Дэнни zonic Соренсен (тренер)

Последним турниром в 2025 году для Natus Vincere и Team Falcons стал StarLadder Major Budapest 2025, где команды завершили выступление в плей-офф.

