Слух: Aleksib может заменить kyxsan в составе Team Falcons по CS 2
Телеграм-канал Flick News сообщил о возможном переходе капитана состава Natus Vincere по Counter-Strike 2 Алекси Aleksib Виролайнена в Team Falcons. Он якобы заменит Дамьяна kyxsan Стоилковского.
Виролайнен ранее играл вместе с Николой NiKo Ковачем и Ильёй m0NESY Осиповым в G2 Esports. При этом тренер Team Falcons, Дэнни zonic Соренсен, заявлял, что в составе не будет никаких изменений вне зависимости от результатов на мэйджоре.
Возможный состав Team Falcons
- Илья m0NESY Осипов
- Максим kyousuke Лукин
- Никола NiKo Ковач
- Рене TeSeS Мадсен
- Алекси Aleksib Виролайнен
- Дэнни zonic Соренсен (тренер)
Последним турниром в 2025 году для Natus Vincere и Team Falcons стал StarLadder Major Budapest 2025, где команды завершили выступление в плей-офф.
Комментарии