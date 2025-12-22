Скидки
HLTV выбрал лучшие трансферы сезона в CS 2 — новичок NAVI обошёл звезд FaZe и G2
Киберспортивный портал HLTV представил рейтинг 10 самых значимых трансферов осеннего сезона 2025 года в дисциплине Counter-Strike. Список формировался на основе влияния игроков на результаты команд и оправданности возложенных ожиданий.

Лидером топа стал переход 18-летнего Дрина makazze Шакири из академии в основной состав Natus Vincere, где он заменил Юстинаса jL Лекавичюса. Несмотря на отсутствие опыта тир-1 сцены, новичок помог коллективу выиграть StarLadder StarSeries Fall 2025 и дойти до полуфинала мэйджора в Будапеште, показав там средний рейтинг 1,17.

Второе место заняла аренда польского игрока Каспера xKacpersky Габары в Ninjas in Pyjamas. Придя на смену Рафаэлю arrozdoce Винга, он стал самым результативным участником ростера и помог шведской организации квалифицироваться на мэйджор.

Замыкает тройку лидеров подписание 17-летнего россиянина Максима kyousuke Лукина в Team Falcons вместо Эмиля Magisk Рейфа. Дебют игрока на IEM Cologne прошёл с рейтингом 1,34, однако звёздный состав Falcons так и не смог завоевать ни одного титула за сезон.

Топ-10 трансферов сезона:

  1. Дрин makazze Шакири — Natus Vincere
  2. Каспер xKacpersky Габара — Ninjas in Pyjamas
  3. Максим kyousuke Лукин — Team Falcons
  4. Матуш MATYS Шимко и Альваро SunPayus Гарсия — G2 Esports
  5. Якуб jcobbb Пиетрушевски и Рассел Twistzz Ван Далкен — FaZe Clan
  6. Расмус HooXi Нилсен — Astralis
  7. Андрей tN1R Татаринович и Иван zweih Гогин — Team Spirit
  8. Джонатан EliGE Яблоновски — Team Liquid
  9. Илья Perfecto Залуцкий и Вадим tO0RO Арков — Virtus.pro
  10. Никита jackasmo Скыба — Fnatic
