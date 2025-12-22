Российская GUN5 распустила состав по CS 2 и приостановила деятельность

Российская киберспортивная организация GUN5 объявила о роспуске состава по Counter-Strike 2. Клуб приостанавливает свою деятельность, а все игроки, тренерский штаб и сотрудники SMM-отдела получили статус свободных агентов.

Хотим искренне поблагодарить всех, кто был с нами на этом пути: за поддержку, веру, комментарии, просмотры, критику и тёплые слова. Каждый матч, каждый раунд и каждый пост имели смысл именно благодаря вам.

Основатель проекта, популярный стример Вячеслав Buster Леонтьев, пообещал раскрыть подробности и причины закрытия организации завтра, 23 декабря.

В состав GUN5 по CS 2 входили:

Иван SELLTER Мирошников;

Даниил Sdaim Тупов;

Филипп tex1y Москвитин;

Владимир yiksrezo Митрофанов;

Алемхан mag1k3Y Молдакамалов;

Максим NVM Наумов (тренер).

Команда GUN5 была сформирована в сентябре 2023 года. За время существования коллектив заработал более $ 150 тыс. призовых. На момент объявления о роспуске ростер занимал 55-ю строчку в официальном рейтинге Valve.