Российская GUN5 распустила состав по CS 2 и приостановила деятельность
Российская киберспортивная организация GUN5 объявила о роспуске состава по Counter-Strike 2. Клуб приостанавливает свою деятельность, а все игроки, тренерский штаб и сотрудники SMM-отдела получили статус свободных агентов.
Хотим искренне поблагодарить всех, кто был с нами на этом пути: за поддержку, веру, комментарии, просмотры, критику и тёплые слова. Каждый матч, каждый раунд и каждый пост имели смысл именно благодаря вам.
Основатель проекта, популярный стример Вячеслав Buster Леонтьев, пообещал раскрыть подробности и причины закрытия организации завтра, 23 декабря.
В состав GUN5 по CS 2 входили:
- Иван SELLTER Мирошников;
- Даниил Sdaim Тупов;
- Филипп tex1y Москвитин;
- Владимир yiksrezo Митрофанов;
- Алемхан mag1k3Y Молдакамалов;
- Максим NVM Наумов (тренер).
Команда GUN5 была сформирована в сентябре 2023 года. За время существования коллектив заработал более $ 150 тыс. призовых. На момент объявления о роспуске ростер занимал 55-ю строчку в официальном рейтинге Valve.
Материалы по теме
Комментарии