Умер Винс Зампелла, создатель Medal of Honor, Call of Duty, Titanfall и Battlefield 6

22 декабря стало известно о смерти Винса Зампеллы — одного из самых известных разработчиков видеоигр. Мужчина погиб в автокатастрофе в воскресенье в Лос-Анджелесе, ему было 55 лет.

Винс Зампелла больше всего известен по работе над шутерами в игровой индустрии. На протяжении своей долгой карьеры он запустил франшизы Medal of Honor и Call of Duty, после чего перезапустил последнюю с выходом подсерии Modern Warfare. Затем разработчик ушёл в EA и возглавил студию Respawn, начав серию Titanfall и создал популярнейшую королевскую битву Apex Legends.

В последние годы Зампелла трудился над серией Battlefield и был одним из главных лиц компании Electronic Arts — 10 октября продюсер выпустил Battlefield 6, большой перезапуск франшизы.

