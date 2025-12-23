Скидки
Джеймс Ганн ответил на вопрос про изменённый сценарий «Бэтмена 2»

На днях фанаты закидали режиссёра и куратора новой киновселенной DC Джеймса Ганна вопросами о том, на самом ли деле сценарий «Бэтмена 2» был изменён.

По большей части люди спрашивали, удаляли ли из него всю арку Глиноликого и если да, то по какой причине это произошло. В ответ на это Ганн лишь рассмеялся и сказал, что сценарий в картине такой же, какой и планировался изначально.

Откуда всё это берётся? Нет, это тот же самый сценарий, что и с самого начала.

Старт съёмок «Бэтмена 2» запланирован на май 2026 года. К главным ролям вернутся Роберт Паттинсон, Колин Фаррелл, Энди Серкис и Джеффри Райт. Премьера ленты в мировом прокате намечена на 1 октября 2027 года.

