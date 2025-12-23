Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Госдуме рассказали, планируют ли запретить интернет для детей и подростков

В Госдуме рассказали, планируют ли запретить интернет для детей и подростков
Комментарии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин рассказал, планируют ли в России запретить детям и подросткам пользоваться интернетом.

По его словам, подобный запрет не разрабатывается и не планируется к разработке. Горелкин считает, что в первую очередь необходимо остановить миграцию детей в неконтролируемые уголки Сети.

Любители перенять австралийский опыт почему-то забывают, что по российским законам ответственность за ребёнка несут его родители. Конечно, государство обязано следить за безопасностью цифровой среды, именно поэтому появляются законы, регулирующие работу платформ.

Как заявил Горелкин, эффекты от запрета несовершеннолетним пользоваться соцсетями в этой стране «пока не поддаются однозначной оценке».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android