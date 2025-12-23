Джек Блэк призвал искать множество пасхалок в «Супер Марио: Галактическое кино»

Актёр Джек Блэк, озвучивший Боузера в мультфильме «Братья Супер Марио в кино», само собой, вернулся к образу своего героя в продолжении, проекте «Супер Марио: Галактическое кино».

По словам Блэка, зрителям нужно приготовиться искать множество пасхалок во второй части мультфильма, потому что их большое количество.

Я не имею права сказать вам больше, но знайте, что в мультфильме уйма пасхалок. Все фанаты вселенной будут очень приятно удивлены многим.

Сиквел «Братьев Супер Марио в кино» расскажет о новых приключениях водопроводчиков. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство. Лента получила подзаголовок Galaxy в честь знаменитой видеоигровой дилогии про Супер Марио.

Премьера анимационной картины состоится 3 апреля 2026 года.