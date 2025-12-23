Бывший сотрудник Rockstar сомневается, что GTA 6 снова перенесут

Бывший аниматор GTA 5 и GTA Online Майк Йорк рассказал, что GTA 6 вряд ли будут переносить ещё раз. По его словам, последний перенос игроки ещё простят, но следующий вряд ли.

Йорк считает, что пока у игры есть дикий ажиотаж и огромная волна обсуждения, однако если игру передвинут ещё раз на более поздний срок, весь этот эффект развеется.

Если Rockstar снова отложит выход GTA 6, то шумиха вокруг игры почти полностью сойдёт на нет. Пока у игры нет новостей. Но в какой-то момент вы откладываете выход чего-то настолько долго, что начинаете злить людей. Это произойдёт в случае следующего переноса.

Релиз новой GTA состоится 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series.