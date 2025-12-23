Скидки
Фильм «Пять ночей с Фредди 2» вышел в онлайне

Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Пять ночей с Фредди 2». Картину уже можно посмотреть в онлайне в различных зарубежных онлайн-кинотеатрах.

«Пять ночей с Фредди 2» продолжают события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Сюжет ленты разворачивается спустя год после финала первой части, когда Майк не стал раскрывать правду своей 11-летней дочери, которая однажды сбегает и тайно встречается с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси.

Мировая премьера ленты состоялась 5 декабря. За 18 дней проката картина собрала $ 202 млн при бюджете в $ 51 млн, то есть проект с лихвой окупился.

